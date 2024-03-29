دعاء الجمعة الثالثة من رمضان.. اللهم افتح بصيرتنا على ما تحبه

دعاء الجمعة الثالثة من رمضان حيث يوافق هذا اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، شهر الصوم العبادة والدعاء المستجاب كما أن يوم الجمعة من الأيام المباركة التي يستحب فيها الدعاء بما يريده العبد من ربه.

دعاء الجمعة الثالثة من رمضان

وحول دعاء الجمعة الثالثة من رمضان، استعرضت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها يوم الجمعة الثالثة من رمضان المبارك وهي:

- اللهم افتح بصيرتنا على ما تحبه من فعل الخيرات الذي يرضيك عنا ويحببنا إليك وحببه إلينا وأعنا عليه ويسره لنا وتقبله منا، يا أرحم الراحمين.

- اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر يا رب العالمين.

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي؛ فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

- اللهم أغدقْ علينا من فضلك وأَنْزِلْ علينا من بركاتك وأكرمْنا بقَبول الدعاء وصلاح العمل، واجعلنا ممَّن حسنت سيرتهم واستمر أجرهم في حياتهم وبعد مماتهم يا رب العالمين.

- اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، واجعلنا ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته يا رب العالمين.

- اللهم أتمم علينا نعمتك وبركتك وفضلك ورحمتك وسترك وعافيتك.

- اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري