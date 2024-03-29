مسلسل مليحة الحلقة الرابعة..هل سيقبل الضابط أدهم الاعتذار؟

وقع اشتباك عنيف في مسلسل مليحة الحلقة 3، بين عناصر إرهابية اعترضت مليحة وأسرتها خلال رحلة ذهابهم إلى مصر بعد هروبهم من العناصر المسلحة في ليبيا التي سيطرت عليها عام 2012، وأصيب دياب الذي يجسد شخصية الضابط أدهم في المسلسل، لتتوالى الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة الرابعة.

ونتج عن الاشتباك الإرهابي إصابة 5 من الجنود المصريين، كما أصيب دياب الذي يؤدي دور المقدم أدهم قائد حرس الحدود، لنرى ما سيحدث في مسلسل مليحة الحلقة الرابعة اليوم.

مسلسل مليحة الحلقة الرابعة

ورغم إصابة أدهم انفعلت عليه مليحة التي تمثل دورها الفنانة سيرين خاس، بسبب سوء فهمهما، الأمر الذي جعل الطبيب المعالج لجدها في المستشفى يخبرها عن شجاعة وبسالة القائد أدهم.

قررت مليحة الذهاب إلى غرفة الضابط أدهم لتقديم الاعتذار له، ولكنه أجابها بطريقة جعلتها تشعر أنه لم يتقبل اعتذارها، ما جعلها تنفعل عليه مرة أخرى، لنرى ماذا سيحدث في علاقتهما في الحلقات المقبلة من المسلسل الذي يتناول القضية الفلسطينية وأصل الصراع مع الإسرائيليين واليهود.