سعر طن الحديد اليوم الجمعة 29-3-2024 في مصر.. «اعرف بقى بكام»

شهدت أسعار الحديد تحركات عديدة خلال الفترة الأخير في مختلف المصانع والشركات، إذ تحظى مواد البناء باهتمام قطاع كبير من التجار والمواطنين للتعرف على مستجدات أسعارها التي تتغير يومياً، لذا تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الجمعة 29-3-2024 في مصر.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وجاءت أسعار الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 48883 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 50752 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وجاءت أسعار الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي كالتالي:

- متوسط سعر البليت: 507 دولار للطن.

- متوسط سعر الحديد الخام: 113 دولار للطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 530 دولار للطن.

سعر الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت اليوم الجمعة في مصر، شهد تراجعاً بقيمة 17 جنيهاً في الطن الواحد، ليسجل 2310 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك».