مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. حيلة ذكية من غادة عبدالرازق للوصول إلى الغول

أحداث كثيرة شهدتها الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، دارت في مجملها حول استكمال حلقات الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام.

كما شهدت الحلقة تلقي الدكتورة عايدة لصدمة كبيرة وهي هروب سامح الغول إلى خارج مصر ولجوءها إلى حيلة ذكية للضغط على الضابط حسام في الوصول إلى سامح الغول.. فهل يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 نجاح خطة غادة عبد الرازق (الدكتورة عايدة)؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 وحيلة غادة عبد الرازق

وزادت رغبة الجمهور في متابعة أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 بعد الصدمة الكبيرة التي تلقتها الدكتورة عايدة التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي سفر سامح الغول إلى خارج مصر، ما جعلها تفكر في اللجوء إلى حيلة ذكية للضغط على الضابط حسام ليحاول الوصول إلى سامح الغول بأي طريقة ويتعامل مع الأمر بشكل شخصي.

كانت الحيلة الذكية التي لجأت إليها الدكتورة عايدة هي استغلال مشاعر الحب التي جمعت بين الضابط حسام وابنة شقيقتها عائشة، وهو ما لاحظته عايدة من خلال نظراتهما المتبادلة بعدما ذهب الضابط حسام لزيارتها بعد الحادث الذي تعرضت له، وبعد ملاحظة هذه المشاعر قررت عايدة على الفور أن تُخبر الضابط حسام بِما فعله سامح الغول مع عائشة بعدما استغل حبها له، وتطلب منه الوصول إلى سامح الغول بأي طريقة.

وظهر ذلك بالفعل على الضابط حسام الذي بدأت مشاعر الغضب والرغبة في الوصول إلى سامح تزداد على وجهه، ما جعل الجمهور يتساءل عما إذ كان مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 سيشهد نجاح خطة الفنانة غادة عبد الرازق في الوصول إلى سامح الغول أم لا.

خطة ماكرة من عائلة الغول

وكانت عائلة الحاج إسماعيل الغول خططت لإقناع عائلة الحاج حسن ضرغام أن ابنها سامح الغول سافر إلى خارج مصر؛ حتى لا تفكر عائلة ضرغام في البحث عنه مرة أخرى والانتقام منه، وهي خطة ماكرة اقترحها معتز على الحاج إسماعيل الغول وزوجته سميحة، واعتمدت على أن يذهب شاب مجهول مقابل مبلغ من المال إلى سمسار يخبره بأن اسمه سامح الغول ويريد السفر إلى خارج مصر على متن مركبة غير شرعية؛ على أنه في حال وصلت المركب إلى وجتها يصل الخبر إلى عائلة ضرغام وبالتالي تسلم للأمر وتبعد عن ملاحقة سامح، وفي حال غرقت المركب يصل الخبر إلى عائلة ضرغام بأن سامح الغول توفيَّ في أثناء هروبه إلى خارج مصر، ما يجعلها لا تفكر في الانتقام منه، كما أنه في حال كشفت عائلة ضرغام الملعوب، فإن عائلة الحاج إسماعيل لن تكون خسرت شيئًا؛ إذ لا زال ابنها في مخبأه بعيدًا عن الأعين.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.