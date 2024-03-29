انتهت الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، باصطحاب الدكتورة عايدة رجالها وذهابها إلى أحد المنازل لتطرق بابه وفي عينيها نظرة حادة قبل أن تنتهي الحلقة دون معرفة أصحاب المنزل؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 19 لمعرفة ما ستشهده الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وزاد الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 19، بعد أنّ تسببت أزمة الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق «تعرُّضها لحادث سيارة»، في إحداث انشقاق داخلة عائلة الحاج إسماعيل الغول من خلال افتراق زوجها ياسين عن والده، بعد معرفة الأول أن الحادث الذي تعرضت له زوجته كان بتدبير من زوجة والده سميحة التي أرادت قتلها لإبعاد عائلة حسن ضرغام عن الأخذ بالثأر من ابنها سامح الغول.

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 19، يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 19

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية، مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 19 اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.