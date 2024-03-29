الأنبا باسيليوس يستقبل المطران شيحان في رياضة الصوم الأربعيني بالمنيا الجديدة

استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، في رياضة الصوم الأربعيني المقدس، المقامة بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، وذلك في الفترة من السابع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

شارك في الصلاة الأب أنطون فؤاد، والأب بولس شوقي، راعيا الكنيسة، حيث بدأ اليوم الأول من الرياضة الفصيحة بفقرة الترانيم الروحية، بقيادة كورال القديس يوسف بالكنيسة، ثم رحب نيافة الأنبا باسيليوس بالمطران جورج شيحان، الذي ألقى تأملًا روحيًا للحاضرين حول الصلاة.

يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية بدأت الصوم الأربعيني منذ يوم الاثنين 18 مارس الجاري ويستمر حتى يوم 5 مايو المقبل الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد القيامة 2024 يوم السبت 4 مايو المقبل.