بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور دير سيدة البشارة بالإسكندرية

زارالبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، دير سيدة البشارة، وذلك يومي السابع والعشرين، والثامن والعشرين من الشهر الجاري، بحضور الأب كيرلس تامر، رئيس الدير.

احتفال الأقباط الكاثوليك بعيد البشارة

تضمنت الزيارة الاحتفال بعيد البشارة، الذي يوافق العيد السنوي للدير، حيث قدم الأب البطريرك كلمات التشجيع لأعضاء الدير، كما تفقد غبطته الأحوال الرعوية للدير، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.

وفي سياق متصل، التقى بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإسكندرية، في اجتماعهم الدوري، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

حضر اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك.

بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، ثم ألقى الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، محاضرة اليوم بعنوان" الصلاة والبصخة". واختتم اللقاء ببعض التوصيات الرعوية من قبل غبطة أبينا البطريرك.