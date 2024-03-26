«السياحة»: انطلاق رحلات عمرة الـ10 الأواخر من رمضان الخميس المقبل

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنّ رحلات عمرة الـ10 الأواخر من رمضان أو ما يطلق عليها عمرة ختم القرآن الكريم ستنطلق بعد غد الخميس، وهناك أعداد جيدة من المصريين سيسافرون لأداء العمرة خلال تلك الفترة، وتبدأ رحلات العودة بعد انتهاء ختم القرآن في الحرم المكي.

برنامج عمرة الشهر الكامل

وأضاف لـ«الوطن» أنّ أكثر من 80% من المصريين المسافرين للعمرة خلال شهر رمضان اختاروا السفر ببرامج العمرة التي تبلغ مدتها شهر كامل، فيما فضلت النسبة المتبقية السفر لأداء المناسك خلال الـ10 أيام الأخيرة من الشهر والتي تشهد ختم القرآن الكريم من خلال صلاتي القيام والتهجد بالحرم المكي.

أسعار عمرة الـ10 الأواخر من رمضان

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ أسعار برامج عمرة الـ10 الأواخر من شهر رمضان، جاءت على النحو التالي.

- البرنامج الاقتصادي الذي تكون فيه المسافة بين الحرم المكي وسكن المعتمرين من 2 إلى 3 كيلو متر، تبدأ من 55 ألف جنيه.

- برنامج العمرة فئة الـ3 نجوم يبلغ نحو 120 ألف جنيه.

- برنامج العمرة فئة الـ4 نجوم يبدأ من 170 ألف جنيه.

- برنامج العمرة فئة الـ5 نجوم الذي يقيم فيه المعتمرين بفنادق صف أول على الحرم المكي، وبغرفة مزدوجة يصل إلى نحو 300 ألف جنيه.