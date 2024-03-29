يفتح أبوابه اليوم.. حكاية تطوير مسجد السيدة زينب في القاهرة

مسجد السيدة زينب واحد من المساجد الأثرية المهمة في القاهرة، ويحظى بمكانة كبيرة في قلوب الكثير من المصريين، ويأتي المسلمون لزيارته من دول مختلفة حول العالم، وهو ما تدركه الدولة المصرية جيدا نظرا لأهمية ومكانة مساجد آل البيت، كمعلم إسلامي هام ووجهة سياحية دينية مميزة.

وضعت الدولة خطة شاملة لتطوير مساجد آل البيت المختلفة للحفاظ على جمالتها وهيئتها الأثرية والحضارية التي تتميز بها.

تطوير مسجد السيدة زينب

وجاء مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية للتطوير مساجد آل البيت، وبدأ العمل علي تطويره منذ فترة طويلة، وشملت خطة التطوير: المسجد والضريح والميدان بالكامل، والتي تم الانتهاء منها.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم، عبر صفحته الرسمية على الإنترنت، أن المسجد سيفتح اليوم لأول مرة بعد الانتهاء من التطوير، وسيتم بث شعائر صلاة الجمعة من داخله.

خضع مسجد السيدة زينب للتطوير في عصور سابقة منذ مئات السنوات، حيث شهد المسجد العديد من التطورات طرأت عليه، ولم تذكر المراجع التاريخية منها سوى التجديد الذي نفذه علي باشا والي مصر العثماني، ففي عام 951 هـ/1547م، قام الوالي العثماني بتجديد المسجد.

افتتاح مسجد السيدة زينب

وجاء في المراجع التاريخية، أنه بعدها بأعوام خضع المسجد لعملية تجديد وتطوير جديدة، وكانت تحديدا في عام 1171 هـ/1768م في عهد الأمير عبد الرحمن كتخدا، الذي أمر بتجديد مسجد السيدة نفسية تقديرا لقيمته.

واليوم يتم افتتاح المسجد مرة أخرى بعد عملية تطوير جديدة خضع لها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهناك الآلاف من المواطنين في انتظار هذا الافتتاح الذي طال انتظاره، كما أنه وفقا لما أعلنه وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» سيتم بث شعائر صلاة الجمعة من المسجد.