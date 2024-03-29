أسماء المساجد المسموح بالاعتكاف فيها بجنوب سيناء 2024

أعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بـجنوب سيناء 2024 والتي بلغ عددها نحو 12 مسجدًا، إذ تكثف مديرية الأوقاف من تنظيف المساجد المخصصة للاعتكاف، استعدادًا لاستقبال المعتكفين، فيما أطلقت الأوقاف برنامج «ليلة مع المعتكفين» يقضي خلالها أحد علماء الأوقاف ليلة كاملة مع المعتكفين داخل المساجد الكبرى.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بـجنوب سيناء 2024، وعناوينها بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال شهر رمضان في كل مكان.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بجنوب سيناء

وتشمل أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في جنوب سيناء 2024، 12 مسجدًا، منها 4 مساجد في نويبع، و2 في طور سيناء، و2 في شرم الشيخ، و2 في سانت كاترين، ومسجد في رأس سدر، وآخر في أبورديس.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بنويبع

وتضمنت قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في رمضان 2024 في منطقة نويبع نحو 4 مساجد وهي:

مسجد التقوى في حي المدينة.

مسجد الجمارك في حي الميناء.

مسجد الترابين في حي الترابين.

مسجد السلام في طابا.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بشرم الشيخ

وتأتي أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بشرم الشيخ، في مساجد المصطفى بحي النور، والرياضات بشرم الميه.

وفيما يخص أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالطور، فإنّها تتضمن مسجد المنشية بحي المنشية، والزهراء بحي الزهراء.

وتقع أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكاترين، في الهداية بالأسباعية السفلى، والرحمن في وادي فيران.

كما تضم محافظة جنوب سيناء عدد من المساجد المسموح فيها بالاعتكاف وهي مجمع الرحمن برأس سدر، والزهراء بالتجمع البدوي في أبو رديس.

ما هي المساجد الأربعة التي يستحب فيها الاعتكاف؟

وفيما يخص المساجد الأربعة التي يستحب فيها الاعتكاف، فإنّها أقدم المساجد المخصصة للعبادة، وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ومسجد الكوفة.

هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الأربعة؟

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها، إنّه يجوز الاعتكاف في غير المساجد الأربعة، وتحديدًا في أي مسجد جامع أي المساجد الكبرى الذي تقام فيه صلاة الجماعة.

متى يبدأ وقت الاعتكاف ومتى ينتهي؟

ويبدأ وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، إذ يجب أن يدخل المعتكف إلى المسجد لبدء الاعتكاف قبل غروب الشمس ليلة 21 رمضان، ويخرج مغرب آخر أيام شهر رمضان، وأهم ما يقصده المعتكفين من الاعتكاف هو التماس ليلة القدر.