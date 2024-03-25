بالأسماء.. المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في 13 محافظة «اعرف الأقرب لك»

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في 13 محافظة، إذ بلغ عددهم نحو 4520 مسجدًا.

وأعدت الوزارة خطة للاعتكاف والتهجد لم يسبق لها مثيل تتضمن عقد مقاريء قرآن، وسهرات علمية بمشاركة كبار القراء والمبتهلين والعلماء، فيما تستعد مديريات الأوقاف في باقي المحافظات لإعلان المساجد المخصصة للاعتكاف بها خلال الساعات القليلة القادمة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، خريطة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في 13 محافظة، حيث جرى تكليف مديريات الأوقاف بشن حملات نظافة موسعة في كافة أماكن الاعتكاف على مدار يومي الأربعاء والخميس حتى نهاية شهر رمضان، مع تخصيص عامل في كل مسجد اعتكاف وإرسال اسمه للقطاع الديني.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالقاهرة 2024

وحددت مديرية الأوقاف، في بيان لها، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالقاهرة 2024، والتي بلغ عددها 333 مسجدًا في مختلف أحياء المحافظة، حيث تبدأ في استقبال الراغبين بالاعتكاف بدايةً من أول أيام العشر الأواخر.

وتشير الأوقاف إلى أنّه يمكن معرفة أسمائها وأماكنها من «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالجيزة 2024

وفي الجيزة، شملت قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالجيزة 2024 نحو 599 مسجدًا يكثفون استعدادهم لاستقبال المعتكفين في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445 هجرية، ويمكن معرفة أقرب مسجد لك من «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالإسكندرية 2024

وتضمنت قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالإسكندرية 2024 نحو 283 مسجدًا، اكتشفها من «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكفر الشيخ 2024

وشملت قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بكفر الشيخ 2024 نحو 302 مسجدًا في مختلف قرى ومراكز المحافظة، اعرفها من «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمطروح 2024

وشهدت قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بمطروح 2024 نحو 58 مسجدًا والتي يمكن معرفتها من خلال الضغط «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالدقهلية 2024

وفيما يخص أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالدقهلية 2024، فقد بلغ عددها نحو 530 مسجدًا في مختلف أرجاء المحافظة، لمعرفتها اضغط «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالشرقية 2024

وتضم قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالشرقية 2024 نحو 647 مسجدًا ويمكن معرفتها من خلال الضغط «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنوفية 2024

ويمكن الاطلاع على قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالمنوفية 2024 والتي بلغ عددها نحو 337 مسجدًا من خلال الضغط «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالبحيرة 2024

وتشمل قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالبحيرة 2024 نحو 265 مسجدًا وذلك من خلال الضغط «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالغربية 2024

ولمعرفة قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالغربية 2024 والتي بلغ عددها 526 مسجدًا، يمكن الإطلاع عليها من خلال الضغط «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالقليوبية 2024

وبلغ أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالقليوبية 2024 نحو 437 مسجدًا، ويمكن معرفتها من خلال الضغط «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالسويس 2024

وأوضحت الأوقاف، إنّ قائمة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالسويس 2024 تشمل نحو 117 مسجدًا، يمكن معرفتها من «هنا».

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بدمياط 2024

كما يمكن معرفة أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بدمياط 2024 من خلال الضغط «هنا»، حيث تضم 86 مسجدًا.