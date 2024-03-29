تكريم عدد من أسر الشهداء في القليوبية.. «تضحياتهم مصدر فخر واعتزاز»

شهدت مدينة بنها الحفل السنوي لتكريم أسر شهداء محافظة القليوبية الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن تراب مصر والقضاء على الإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن بمشاركة عدد من أبناء المحافظة في تقليد سنوي، تحرص فيه أسر الشهداء على تنظيمه خلال شهر رمضان.

حفل سنوي رمضاني

وأوضح أحمد عيد مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية ومنسق اللقاء، لـ«الوطن»، أن تكريم أسر الشهداء هو حفل سنوي رمضاني يحرص عليه أبناء القليوبية للاحتفاء بأسر الشهداء من خلال حفل إفطار مجمع يقام سنويا.

تكريم 50 أسرة من ذوي الشهداء

وأشار «عيد» إلى أن الحفل هذا العام ضم 50 أسرة من أسر الشهداء، أبرزهم أسرة الشهيد البطل خالد مغربي وأسرة الشهيد النقيب أحمد سمير رمضان، حيث شهد الحفل الترحم على شهداء الوطن الذين ضحوا بأغلى ما يملكون فداء لمصرنا العظيمة بأروحهم الطاهرة

وأضاف أن الحفل السنوي يأتي تقديرا للعطاء الكبير الذي قدمه الشهداء في سبيل فداء ورفعة هذا الوطن الغالي، فيما عبرت أسر الشهداء بالقليوبية عن سعادتها بالاحتفالية، مؤكدين أن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بالغالي من أجل صون أمنها وأمانها.