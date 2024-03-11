موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024.. أول إفطار برمضان

مع بداية أول أيام شهر رمضان، يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024، إيذانا بتناول أول إفطار في الشهر الكريم، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية 13 ساعة و38 دقيقة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024 في أول أيام شهر رمضان المبارك وفق إمساكية هيئة المساحة، حيث تتجه الأنظار صوب مواعيد الأذان ومواقيت الصلاة طوال شهر رمضان المعظم.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024 في أول أيام شهر رمضان المعظم الساعة 06:01 مساء، إيذانا بانتهاء أول أيام الصيام بعدد ساعات صيام تبلغ 13ساعة و38 دقيقة.

مواقيت الصلاة في أول يوم رمضان بالقليوبية

ووفق إمساكية هيئة المساحة، فإن مواقيت الصلاة والسحور والإفطار في أول أيام رمضان تأتي كالتالي:

الفجر: 04:43 صباحا

الشروق: 06:10 صباحا

الظهر: 12:05 مساء

العصر: 03:29 مساء

المغرب: 06:01 مساء

العشاء: 7:19 مساء.