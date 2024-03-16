أكبر مائدة إفطار في القليوبية تضم 12 ألف مواطن.. «رمضان يجمعنا»

نظمت مدينة الخصوص في القليوبية، أكبر مائدة إفطار جماعي، شارك فيها 12 ألف مواطن من المنطقة، مٌسلمين ومسيحين رافعين شعار «رمضان يجمعنا»، وأقيم الإفطار الجماعي في أكبر شوارع الخصوص، تحت رعاية النائب حسن عمر عضو مجلس النواب، بمشاركة الأهالي والأسر وسط حالة من الفرحة والسعادة التي تغمر القلوب.

أكبر مائدة إفطار بالقليوبية

تحكي السيدة آمال محمد، لـ«الوطن» أنها تنتظر مائدة الإفطار الأكبر بالقليوبية كل عام، وتشارك برفقة أولادها الخمسة في حضورها، إذ تٌسعد بوجودها بجانب الأخوة المسيحيين ويتناول الجميع الإفطار معا على مائدة واحدة في حالة من الوحدة الوطنية المميزة: «كل رمضان ننتظر نتجمع أنا وأهلي وجيراني المسيحيين والمسلمين في أكبر شوارع الخصوص، ونأكل سوا في أجواء جميلة، وبنحس بفرحة رمضان».

أصغر منظمين في أكبر مائدة الإفطار بالقليوبية

تروي كندة حسن، أصغر مٌشاركة في تنظيم أكبر مائدة إفطار رمضانية بالقليوبية، في حديثها إلى «الوطن» أنها تحرص دائما على المشاركة في تنظيم مائدة إفطار الخصوص، وتُشعر بالفرحة والبهجة، كما أنها تصطحب معها شقيقها الصغير «عمر» حتى يتعلم حب العمل التطوعي والرغبة في مساعدة الجميع، ويشجعهما والديهما على فعل الخير: «دائما مامتي بتشجعني أنا وأخويا الصغير أنزل أساعد مع الشباب وأنظم المائدة وبكون مبسوطة جدا إني بعمل خير في رمضان».

شباب تنظيم أكبر مائدة إفطار القليوبية

يحكي إبراهيم أحمد، أحد شباب تنظيم المائدة وسكان الخصوص، أنه يحرص على المشاركة في تنظيم مائدة الإفطار برمضان، لإظهار المدينة بأفضل طريقة، وفقا له: «من الصبح وإحنا متواجدين في الشارع بنساعد في ترتيب الكراسي ومساعدة الشيفات في تقديم وجبات الإفطار لأهالينا في المنطقة، وفرحة الناس وهي بتأكل، بتخليني أنسى تعب اليوم كله».

وأضاف «إبراهيم» أنه ينتظر برفقة أعداد كبيرة من أصدقائه وجيرانه من الشباب الانضمام في تنظيم موائد الرحمن الخاصة بمنطقتهم، ويؤكد مشاركته المستمرة في أعمال الخير لإدخال الفرحة على قلب الأهالي في المحافظة: «دي مش أول مرة أشارك فيها أنا وصحابي، وأول لما بسمع عن موعد المائدة، بنزل بدري الصبح وأبادر بالمساعدة».