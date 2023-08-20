تراجع أسعار البن عالميا مقتربة من أدنى مستوياتها في 7 أشهر

واصلت العقود الآجلة لبن «أرابيكا» تراجعها في الولايات المتحدة الأمريكية، لتتراجع بمقدار 1.52 دولار للرطل الواحد، مقتربة من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، حيث يراقب المتداولون المراحل النهائية من الحصاد في البرازيل، أكبر منتج للبن، في وقت يظل فيه المنتجون حذرين ويصعب عليهم الانخراط في الصفقات الختامية.

وأفادت (Cooxupe) التعاونية البرازيلية لتصدير البن بأن حصاد البن البرازيلي قد اكتمل بنسبة 74.9%، اعتباراً من 4 أغسطس الجاري، متقدماً على 71.7% تم الانتهاء منه في نفس الوقت من العام الماضي.

إنتاج البن البرازيلي في 2023/ 2024 سيرتفع

في غضون ذلك، توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها نصف السنوي، أن يرتفع إنتاج البن بنسبة 2.5% عن العام السابق، إلى 174.3 مليون كيس في 2023/ 3024، مدفوعاً بزيادة 6.9% في إنتاج بن «أرابيكا».

وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية (FAS) أن إنتاج البن البرازيلي في 2023/ 2024 سيرتفع بنسبة تصل إلى 14.5%، ليصل معدل الإنتاج إلى 67.9 مليون كيس.

تاريخياً، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 339.86 دولار للرطل في أبريل من عام 1977.

توقعات أسعار البن

ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 143.01 دولار أمريكي للرطل بحلول نهاية هذا الربع، وفقاً لنماذج الماكرو العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics)، من المتوقع أن يتم تداول البن عند مستوى 130.48 دولار في غضون 12 شهراً.

يذكر أن قهوة «أرابيكا» هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة، التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، وتمثل أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل، حيث تمثل 40% من إجمالي المعروض في العالم، بالإضافة إلى كولومبيا.

وتمثل قهوة (Robusta) النسبة المتبقية البالغة 25%، ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام، بواقع 15% من الإمداد العالمي، وإندونيسيا، وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.

وقهوة «روبوستا» هي حبوب البن المشهورة في أوروبا وقهوة الإسبريسو، بينما تحظى حبوب أرابيكا بشعبية في الولايات المتحدة.