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التحالف الوطني يوزع 2000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بشمال سيناء

كتب:

يسرا البسيوني
02:11 م | الجمعة 29 مارس 2024
جانب من الحملة

جانب من الحملة

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة المساعدات الغذائية الكبرى في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية لأهالينا الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء.

أشار التحالف الوطني، في بيان، إلى توزيع نحو 720 كرتونة في التجمعات السكنية بمدينة الحسنة ومدينة التحدي والصمود وسط سيناء، وفي ضواحى مدينة العريش.

وتستهدف أمانة التحالف الوطني بمحافظة شمال سيناء، إقامة دورة رمضانية في كرة القدم، وعقد أمسيات شعرية نمطية، إضافة إلى ندوات تثقيفية، وعدد من الدورات التدريبية على الحرف التراثية، وتوزيع شنط رمضان، وإقامة مطبخ رمضان في المراكز المتاحة، وذلك ضمن خطتها لموسم ومضان 2024.

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بقلم يسرا البسيوني