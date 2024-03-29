كيف دخل إبليس الجنة ليوسوس لسيدنا آدم؟.. علي جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول كيفية دخول إبيلس إلى الجنة لكي يوسوس لسيدنا آدم وزوجته وقد طرده الله سبحانه وتعالى؟

«جمعة»: إبليس لم يدخل الجنة ليوسوس لآدم في حدود علمنا الدنيوي

قال علي جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الجمعة: «هو إبليس مدخلش الجنة، أنت عارفة دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي، واحد موجود في أمريكا وأنتِ هنا ينفع تعملوا شات ينفع، حاجات زي كده لكن الوسوسة ممكن تكون عن طريق الاتصال».

الله هو خالق الكون وعالم الغيب والشهادة

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «ربنا سبحانه وتعالى، هو خالق الكون عالم الغيب وعنده أشياء كثيرة للغاية من هذا القبيل، الحوار بين أهل الجنة والنار هيتم إزاي، ممكن يكون عن طريق الستالايت والشاشات، ربنا علم البشر يخترعوا ده إزاي.. أومال القدرة الإلهية هتكون إزاي».