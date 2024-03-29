تنظيم معرض أثري في متحف شرم الشيخ احتفالا بعيد البشارة القبطي

قالت وزارة السياحة والآثار إن متحف شرم الشيخ يقيم معرضا مؤقتا للآثار، تحت عنوان «البشارة والعذراء»، بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد البشارة القبطي.

أيقونة ثلاثية تجمع بين 3 أيقونات

ومن جهتها، أوضحت المهندسة ميريام إدوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ، أن المعرض يضم أيقونة ثلاثية تجمع بين 3 أيقونات مرتبطة ببعضها موضوعيا، وهي أيقونة البشارة، وأيقونة القديس يوحنا، وأيقونة القديس متى، والتي تبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية، حيث تعد الأيقونة بمثابة كتاب لمن يجهل القراءة والكتابة حيث تقرأ الأيقونة من خلال معرفة دلالات الرموز والألوان.

ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض

وأضافت المشرف العام على متحف شرم الشيخ، أنه تم إقامة ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض عن فن الأيقونات وأهميته وتاريخه، بالإضافة لشرح تفصيلي للأيقونات المعروضة بالمعرض المؤقت وكلمة عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها، لافتة إلى أن المعرض المؤقت «البشارة والعذراء» يقام بقاعة الحضارات بجوار الركن البيزنطي وسيستمر لمدة شهرين حتى نهاية شهر مايو 2024.