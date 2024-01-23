بورشة فنية للأطفال.. متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم الدولي للتعليم غدا

أعلن متحف شرم الشيخ، تنظيم ورشة فنية تعليمية غدا الأربعاء، تحت عنوان «نچاو.. الأستراكا بين الماضي والحاضر»، احتفالا باليوم الدولي للتعليم، الذي يوافق 24 يناير من كل عام، لافتا إلى أن تلك الورشة ستقام بقاعة المحاضرات وقاعات العرض بالمتحف.

الفئة العمرية المستهدفة

وأضاف متحف شرم الشيخ في بيان، أن الفئة العمرية المستهدف حضورها للورشة، من سن 10 إلى 16 عاما، مشيرا إلى أن الأدوات التي ستستخدم هي الأقلام الرصاص والألوان الخشبية والألوان المائية، لافتا إلى أن حضور الورشة بالمجان.

اليوم الدولي للتعليم بالمتاحف

وفى سياق متصل، أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن التعليم كان من الأشياء الضرورية التي حرص المصري القديم على تعلمها وتعليمها لأولاده، موضحا أن متحف «إيمحتب»، سيقيم غدا أيضا وبمناسبة اليوم الدولى للتعليم، الملتقى العلمي «مصر التي علمت العالم»، لإلقاء الضوء على مدارس التعليم، ومراحله في مصر القديمة، والتعريف بقيمة تواصل تعليم وتوريث المهن والحرف للأجيال المتعاقبة.