فيديو مشهد مقتل نور إيهاب في مسلسل الحشاشين بالسيف.. توترت بحلم الجنة

جنة مصنوعة، بناها صاحب مفتاح الجنة، حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين، كانت وسيلته لإجبار الشباب على القتل وسفك الدماء، بحجة أنهم سيصبحون من أهل الجنة، قبل أن ينفذوا أوامره من أجل حماية عرشه.

ولم يكتف حسن الصباح، الذي يؤدي دوره الفنان كريم عبد العزيز، في مسلسل الحشاشين، ببناء جنة وهمية من أنهار داخل قلعة آلموت، بل اختار عددا من الجواري الحسناوات، يظهرن وكأنهم حور عين، تنادي كل منهم على الشاب المختار، لتدفعه للقيام بما يؤمر به، حتى ينال الجنة في النهاية.

قتل نور إيهاب في مسلسل الحشاشين بالسيف

قوانين صارمة وضعها حسن الصباح على الجواري، حتى يخرج الفدائي من الحلم وهو مُقبل على القتل، وحال الخطأ في هذه القوانين تُقتل الجارية على الفور، وهو ما شهدته أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، بعدما اختار حسن الصباح، «يحيى» ابن المؤذن ليدخل حلم الجنة، ليلقتي حينها بحبيبته القديمة نورهان، التي تقرر فجأة اختراق قوانين حلم الجنة، وتناديه بصوت مسموع، يخرجه من الحلم.

موقف لا تحسد عليه الجاريات «الحوريات» فالخطأ يعني الموت، وهو ما قامت به بالفعل «إلينار» التي تلعب دورها الفنانة «سوزان نجم الدين»، بعدما قررت معاقبتها بقتل صديقتها المقربة لها ناظ «نور إيهاب» بالسيف أمام عينها، مؤكدة أن المخطئ عقابه شديد.

نهاية ناظ

ونشرت الفنانة نور إيهاب، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو للحظة تصفيتها بالسيف، مدونة «نهاية ناظ»، وهو ما أثار تفاعل العديد من الرواد معها، مشيدين بموهبتها، وتأديتها للدور بإتقان.