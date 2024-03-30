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دراما المتحدة

كيف تتنازل عن حكم قضائي دون الذهاب للمحكمة؟

كتب:

محمد عيسى
06:45 ص | السبت 30 مارس 2024
محكمة_ أرشيفية

محكمة_ أرشيفية

يحصل الكثير من المواطنين على أحكام قضائية ضد آخرين، وقد يرغب أصحاب الأحكام في التصالح عن هذه الأحكام، لذلك نرصد لكم فيما يلي الطريقة الصحيحة للتصالح في الأحكام دون اللجوء إلى المحكمة.

تحرير توكيل بالتصالح 

قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، إنه يمكن لكل من حصل على حكم قضائي في بعض الجرائم أن يتصالح دون الذهاب إلى المحكمة، وذلك عن طريق تحرير توكيل خاص في الشهر العقاري، يتضمن التصالح في الجنحة مع ذكر رقمها وذكر اسم الشخص المراد التنازل له عن الحق في هذه الجنحة، ويقوم صاحب الحق بتسليم المتهم التوكيل.

تقديم التوكيل للمحكمة

وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، ويقوم المتهم الذي صدر ضده الحكم بأخذ التوكل والتوجه به إلى المحكمة، وتقديمه في الجلسة إذا كان لم يصدر فيها حكمًا، ليصدر القاضي الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح، أما إذا صدر فيها حكم فيقوم المتهم بالتوجه إلى مكتب المحامي العام لتقديمه وإسقاط الجريمة.

القضايا التي يجوز فيها التصالح 

واستكمل، أن القانون حدد القضايا التي يجوز فيها الصلح، وهى جنح القتل الخطأ، وخيانة الأمانة، وانتهاء حرمة ملك الغير، والنصب، وأيضا مخالفات التسبب في موت الدواب، والسب غير العلني، والدخول والمرور في الأراضي المزروعة، وإتلاف منقول بإهمال، والمشاجرة، وكذلك يجوز التصالح في جرائم قضايا الاغتصاب أو خطف الأنثى بشرط حدده القانون وهو زواج المتهم من المجنى عليها.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.