دعاء الليلة العشرين من شهر رمضان.. أكثروا العبادات

دعاء الليلة العشرين من شهر رمضان واحد من الأدعية التي يهتم بها العديد من المواطنين بالتزامن مع اقتراب بداية هذه الليلة، حيث تبدأ ليلة 20 من شهر رمضان المبارك مع مغرب اليوم، الذي يوافق 29 من شهر مارس، وتنتهي مع فجر غد السبت الموافق، 30 من شهر أبريل المقبل.

دعاء الليلة العشرين من شهر رمضان

ويعتبر دعاء الليلة العشرين من شهر رمضان أحد الأدعية التي يحرص عليها العديد من المسلمين، نظرا لكون هذه الليلة هي أولى اليالي العشر الأخيرة من الشهر المبارك، وأكثر الليالي الخيرة في العام، والتي يحبذ فيها الإكثار من الدعاء والصلاة وكافة العبادات.

أما عن دعاء الليلة العشرين من شهر رمضان، فهو من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محدد للاستعانة بها، ويمكن للعبد أن يحادث ربه بما يخطر على باله من أدعية، وأن يسأله سبحانه وتعالى أن يرزقه من خير الدنيا والأخرة ما يرغب، كما أن هناك بعض الأدعية التي من المستحب أن يحرص عليها العباد الليلة.

دعاء الليلة العشرين من شهر رمضان المستحب

ومن الأدعية المستحب ترديدها في دعاء الليلة العشرين من شهر رمضان:

- “اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وأَغْلِقْ عَنِّى أَبْوَابَ النِّيرَانِ، ووَفِّقْنِى فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ".

- اللهُّم إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا يا ربنا من الخاسرين في رمضان، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم وأعتقت رقابهم من النار.

العشر الأواخر من رمضان

وبعيدا عن دعاء الليلة العشرين من شهر رمضان، إن العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم هي خير الليالي التي تمر في العام، ولابد أن يحرص كل العباد على استغلال هذه الليالي المباركة خير استغلال، وأن يدعوا الله سبحانه وتعالى أن يبلغه ليلة القدر وأن ينال من ثواب هذه الليالي الكريمة.

وبالحديث عن دعاء الليلة العشرين من شهر رمضان، لابد من الإشارة إلى أن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان جاء ضمنها ليلة القدر، ولم يبلغ الله سبحانه وتعالى العباد بموعدها، وذلك حتى يجتهد العباد في العبادة والصلاة والصيام وغيره من العبادات، خلال أخر الشهر كما اجتهدوا في بدايته.