أسامة الأزهري يستعرض فيديو يوضح معنى الحب بين المخلوقات

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنّ الحب هو الذي يطفئ نيران الكراهية، وهو الذي ينبت معاني الحياة ويملأ مشاعرك بالامتنان ورد الجميل لمن أكرمك.

معنى الحب والإحسان بين جميع المخلوقات

وعلق «الأزهري» خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة dmc، على إذاعة مقاطع فيديو توضح معنى الحب والإحسان بين جميع المخلوقات، «الحوت ذهب للبحارة مستنجدًا بهم، عايز يقولهم حاجة، والبحارة ذهبوا ورائه بالفعل حتى رأوا حوتًا أخر من الممكن أن يكون أب أو أم للحوت الصغير، عالق ولا يستطع النزول إلى الماء، حتى أن ساعدوه البحارة وعاد الحيتان لشكرهم مرة أخرى».

حفظ المعروف ورد الجميل شيء رائع

وأشار، إلى أنّ حفظ المعروف ورد الجميل شيء رائع، وذلك وفقا لقول النبي صلى الله عيه وسلم: «لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوف شَيْئًا، وَلَو أنْ تَلقَى أخَاكَ بوجهٍ طليقٍ»، فأقل القليل من المعروف مُقدر ومُوقر حتى لو كانت بابتسامة في وجه إنسان.

وعرض الأزهري، مقطعا آخر لسيدة تفتح باب منزلها لتجد أمام الباب كعكة، وبعد مراجعة الكاميرات، رأت أن السنجاب التي كانت تطعمه وتعتني به هو من تسلق لإعطائها كعكة، «فتحرك قلبه بمعنى الحب الذي يولد الحياة».