أسامة الأزهري: الحب لا يقتصر على الإنسان فقط بل يشمل كل المخلوقات

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنّ الحب معنى يشعر به كل الكائنات من حولنا ولا يقتصر على الإنسان فقط، فهو يحرك الوجود ويضفى روحا من الإحسان عليه.

معنى الحب والإحسان بين المخلوقات

وعلق «الأزهري» خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة dmc، على إذاعة مقاطع فيديو توضح معنى الحب والإحسان بين المخلوقات، «لو في إنسان يمشي بعربيته في الطريق وفوجئ بغزال يقف أمامه ولا يتحرك أبدا، فاستغرب الرجل ونزل من السيارة حتى يحرك الغزالة، ولكنه شعر أن هذا الكائن يريد إخباره بشيء، فنجح الرجل في فهم الغزالة من خلال تصرفاتها، ثم ذهبت الغزالة مسرعاة نحو طريق فتتبعها صاحب السيارة حتى وصلت لمكان وجد فيه ابنها الصغير متعثر في شبكة، فأسرع الرجل في إنقاذه، وهذا المشهد يقول لنا بوضوح ومن الحب حياة».

وعرض الأزهري مشهدا آخر لكلبة في حالة من الفزع تكاد تصل للجنون بسبب خوفه الشديد على وليده الصغير من الأذى، «هذا المقطع منتشر على السوشيال ميديا، لكلب وقع في ماء كثير كان موجودا في موقع بناء، لتتنادي الأم على أحد العمال العاملين في هذا المكان ليساعدها انقاذ صغيرها، الفيديو بعنوان جنون الأم على ابنها».

ومن الحب حياة حالة تشمل كل أجناس الوجود

وأشار أسامة الأزهري، إلى أن هذه الحالات توضح معنى ومن الحب حياة، موضحا أنه شعور أكبر من البشر فهو سر الله في الوجود ومن الحب حياة حالة تشمل كل أجناس الوجود .