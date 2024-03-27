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دراما المتحدة

أسامة الأزهري عن مشاهد مهيبة لتلاوة القرآن: حب نشأ على ضفاف كتاب الله

كتب:

منار مجدي
04:34 م | الأربعاء 27 مارس 2024
أسامة الأزهري

أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنّ الحب هو المحرك لكل شيء في الوجود، وهو الذي يصنع الحياة بصورتها الكاملة.

الحب عدوى تنتقل من قلب إلى قلب

عرض «الأزهري »، خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة «dmc»، مشهدا لشباب من منطقة المعز في محافظة القاهرة، وهم يقلدون نفس التلاوة القرآن الكريم لشباب في أقصى الغرب الأفريقي، ما يدل على أن هذا الحب فيه حالة عدوى تنتقل من قلب إلى قلب، موضحا أن القلوب تحب الجمال، وتحب تقليد الجمال.

الحب الذي نشأ على ضفاف القرآن الكريم

وتساءل: «ما الذي يجعل هؤلاء الشباب يجتمعون معاً على تقليد ومحاكاة هذه التلاوة التي رأوها في أشقاء لهم في أقصى الغرب الأفريقي، وما الذي يجعل طفل في أقصى الغرب يقلد فيديو لرجل يعيش في أرض الكنانة مصر؟»، موضحا أن هذا ليس له تفسير إلا معنى من الحب الذي نشأ على ضفاف القرآن الكريم.

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بقلم منار مجدي