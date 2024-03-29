أسامة الأزهري يعرض مشاهد توضح رد الجميل والإحسان بين الأزواج (فيديو)

استعرض الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، مقاطع من الفيديو تُوضح معنى الحب والعرفان ورد الجميل بين الإنسان والإنسان الآخر، يقشعر لها الأبدان.

معنى الحب والعرفان ورد الجميل بين الإنسان

وعلق «الأزهري» خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة dmc، على إذاعة مقاطع فيديو: «زوجين كبار في العمر، في مشهد رائع من الحب والإحسان بينهم يظهر في قيام زوجته بأخذ حذائه بعد اتساخه من الأمطار والطين، وقامت بتنظيفه بنفسها في أحد الشوارع وهي في هذا العمر بدون خجل، فزوجها ملك قلبها وكرّمها وهي ترد له الجميل».

وعرض مقطع فيديو آخر، تظهر فيه أيضا سيدة ترد الجميل إلى الزوج الذي أكرم العشرة والحياة بينهما: «زوجها مستلقي على الأرض أمام الحرم الشريف لتصوير زوجته، وهو لا يرى أن هذا ينقص من قيمته، بل فعل ذلك فقط لإدخال السرور على قلبها».

الحب هو القانون الأعلى الذي حكم على كل تلك الأجناس

وأشار أن الحب هو القانون الأعلى الذي حكم على كل تلك الأجناس من أجناس الوجود، وعلّم وأوجد الحياة المشتركة، وجعل البر بين الأزواج، مؤكدًا أن الحب هو الذي يُطفئ النيران ويُنبت معنى الحياة حتى تزهر كالأشجار الوارفة، وليس في جنس الإنسان فقط بل في كل أجناس الوجود الذي نبض في قلوبها المحبة».