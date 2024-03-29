أعلى 10 حسابات توفير بعائد سنوي في البنوك 2024.. فائدة تصل إلى 30%

تتنافس البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري حول تقديم العديد من الخدمات والميزات لعملائها، ومن بين تلك الخدمات إمكانية فتح حسابات توفير بعوائد تنافسية، حيث تتيح البنوك فتح حسابات التوفير بعائد سنوي وبنسبة فائدة تصل إلى 30%.

وفي إطار الدور الخدمي الذي تقوم به «الوطن» نرصد لكم خلال السطور التالية تفاصيل أعلى 10 حسابات توفير بعائد سنوي في البنوك 2024، وفقا لما هو معلن عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري:

حساب التوفير السنوي في البنك العربي الإفريقي الدولي

تصل الفائدة على حساب التوفير السنوي في البنك العربي الإفريقي الدولي إلى نحو 30%، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 50 ألف جنيه، بدورية صرف سنوية، ويتم احتساب الفائدة على أقل رصيد خلال الشهر.

حساب توفير سيطرة بلس في بنك SAIB

تتراوح الفائدة على هذا الحساب ما بين 23 إلى 30%، بدورية صرف سنوي، بينما يصل الحد الأدني لفتح الحساب نحو 10000 جنيه، والحد الأدني لاحتساب الفائدة 15000 جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى لفتح الحساب 50 مليون فأكثر.

حساب ميجا توفير في بنك القاهرة

تصل نسبة الفائدة على هذا الحساب إلى نحو 25%، بدورية صرف سنوي، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1500 جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى لاحتساب الفائدة نحو 50000 جنيه وبحد أقصى 20 مليون فأكثر.

حساب توفير ست اب السنوي في بنك أبو ظبي

تبلغ نسبة الفائدة على هذا الحساب نحو 16%، ويصل الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 10000 جنيه، بدورية صرف سنوية.

حساب الاستثمار التقليدي السنوي في المصرف المتحد

تصل نسبة الفائدة على حساب الاستثمار التقليدي السنوي في المصرف المتحد إلى نحو 15.5%، بدورية صرف سنوية، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، مع إمكانية صرف العائد كل ثلاثة أشهر.

حساب التوفير السنوي في بنك قطر الوطني الأهلي

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 5000 جنيه، وتصل الفائدة على هذا الحساب إلى نحو 15%، بدورية صرف سنوية، ويتم التعامل بالجنيه المصري.

حساب التوفير العادي بعائد سنوي من البنك الأهلي المصري

تصل نسبة الفائدة على هذا الحساب إلى نحو 12.5%، بينما يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 3000 جنيه، بدورية صرف سنوية، ويبلغ الحد الأقصى للحساب نحو 500000 جنيه فأكثر.

حساب التوفير السنوي في المصرف العربي الدولي

يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 5000 جنيه، بينما تصل الفائدة إلى نحو 9.25%، ودورية صرف سنوية.

حساب التوفير سوبر سيفر بعائد سنوي في ميد بنك -MID

تتراوح نسبة الفائدة على هذا الحساب ما بين 3.75 إلى 8.75%، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه، وبدورية صرف سنوية.

حساب التوفير السنوي من بنك مصر

يصل الحد الأدنى لفتح حساب التوفير السنوي من بنك مصر إلى نحو 1500 جنيه، بفائدة تتراوح ما بين 6.75 إلى 8.5%، ودورية صرف سنوية.