متحدث «العمل»: القانون الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إنه تم طرح قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي.

قانون العمل الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي

وأضاف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون العمل الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي مع الأمان الوظيفي، موضحا أن الوزارة تسعى بشتى الطرق إلى تحقيق متطلبات ورؤية الدولة المصرية.

قانون العمل الجديد يهدف إلى تعزيز علاقات صاحب العمل مع العامل

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز علاقات صاحب العمل مع العامل، ويتضمن الحقوق والواجبات للعامل وصاحب العمل.

قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر

وأكد خضر، أن قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، من خلال لجنة قانونية شكلها الوزير، تعمل على قدم وساق لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال تمهيدًا لطرح هذا المشروع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة بنود المشروع على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، مبينا أن القانون والتشريع الجديد يعالج قصور القانون الماضي، وتقديم ما يحقق متطلبات سوق العمل.