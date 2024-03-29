سيمبا التنزاني يحذر الأهلي قبل المباراة المرتقبة.. ماذا ينتظر أبطال إفريقيا؟

لاصوت يعلو بين جماهير المارد الأحمر، فوق الحديث عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستكون شبه حاسمة في مصير حامل لقب البطولة القارية، ورغم أن الفريق التنزاني سيكون على موعد مع عملاق القارة السمراء، أطلق بعض التحذيرات والوعيد، في محاولة لفرض سيطرته قبل اللقاء المرتقب.. فماذا حدث من الجانب التنزاني؟

تحذيرات للأهلي قبل لقاء سيمبا التنزاني

«تحذير عاجل من سيمبا للأهلي».. هكذا عنونت صحيفة «كيك أوف» الجنوب إفريقية، تقريرها عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، بالتأكيد على أنه رغم قوة المارد الأحمر، فإن ثقة الطرف التنزاني جعلته يوجه التحذيرات لحامل اللقب، من خلال الحديث عن أهم نجومه الذي يمتلكهم.

ماذا قال قائد سيمبا عن الأهلي؟

الصحيفة أكدت أن عبدالحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني، يدرس الخصم جيدًا ولديه خطة لإيقاف خطورة أي لاعب من شأنه أن يمنع الفريق التنزاني من تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين فرصه في الوصول إلى الدور التالي بشكل مبكر، خاصة أن مباراة الإياب والحسم ستكون في مصر ووسط جماهير المارد الأحمر، المعروفة بحماسها الشديد وقوتها في السيطرة على إيقاع المباراة، ومنح اللاعبين الدعم الكامل الذي يحتاجون إليه للذهاب بعيدًا.

واستعان الموقع الجنوب إفريقي بتصريحات قائد سيمبا التنزاني محمد حسين، التي نشرها موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، ليؤكد أن اللاعب وفريقه يرسلون رسائل تحذيرية خفية، تؤكد ثقتهم في الفوز بالمباراة والخروج بنتيجة جيدة.

«لا شك أن الأهلي فريق كبير، لكن سيمبا لديه مدرب كبير جدًا، يعرف كيف يوقف خصومه جيدًا»، هكذا قال قائد سيمبا، في محاولة للتأكيد على أن الفريق التنزاني لا يخشى خبرة المارد الأحمر ولا قوته أمام الاستعداد الجيد للمباراة، التي ستقام في الثامنة مساء، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.