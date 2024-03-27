طريقة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.. اعرف الترددات

دقت ساعة الحسم داخل الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ففي تلك المباريات لا بديل عن الفوز، إذ يقع المارد الأحمر في اختبار صعب، في ظل غياب العديد من نجومه المؤثرين قبل المعركة الحاسمة في أفريقيا والتي ينتظرها الملايين، وتنقل بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورتس.. فهل يوجد قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

ستكون شاشة قنوات «sport 5»، مفتوحة بشكل مجاني من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني التي تقام يوم 29 من الشهر الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يعدما أوقعت القرعة الثنائي وجهًا لوجه في مواجهتين حاسمتين ذهابًا وإيابًا، يومي 29 مارس و5 من شهر أبريل المقبل.

أعلنت القناة بشكل رسمي، نقلها لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، وذلك عبر القمر الصناعي Amos 4W، وذلك من خلال تنزيل القناة عبر الترددات التالية:

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بأفريقيا

الجودة: HD

التردد: 10842

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

أما تردد القناة بجودة SD تكون على النحو التالي:

التردد: 10806

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

يخوض الأهلي المباراة مفتقدًا لخدمات العديد من نجومه بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، لعل أبرزها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد معاناته من خلع في الكتف ثم حسين الشحات وإمام عاشور، إلى جانب ياسر إبراهيم وكريستو ووسام أبوعلي وغيرهم من الأسماء التي خرجت من حسابات مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر للإصابة.