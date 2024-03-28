أزمة جديدة للاعبي الأهلي تثير القلق قبل لقاء سيمبا.. ماذا وجدوا؟ (صور)

يبدو أن القلق بات رفيقًا للأهلي قبل مواجهاته القارية، فما بين الخوف من الإصابات ودخول العديد من الضحايا مستشفى الأهلي في الساعات الماضية، ظهرت أزمة جديدة تهدد المارد الأحمر، قبل انطلاق مباراته المصيرية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.. فماذا وجد لاعبي الأهلي بعد وصول البعثة إلى تنزانيا؟

صدمة بسبب أرضية ملعب تدريبات الأهلي في تنزانيا

لم يكن الطريق ممهدًا للأهلي في رحلته إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ يعاني المارد الأحمر بالفعل من غيابات بالجملة ضربت فريقه، وهي الأزمة ذاتها التي تواجه نجوم المارد الأحمر، بسبب الحالة السيئة لملعب التدريبات المخصص للفريق الأحمر، من أجل خوض الحصص التدريبية عليه، حتى موعد إقامة المباراة، المحدد لها في الثامنة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي التشامبيونزليج.

ردود فعل غاضبة على صور ملعب مباراة الأهلي وسيمبا

صور الملعب غير المجهز لإقامة المباريات أو خوض أي تدريبات عليه، صالت وجالت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة بسبب سوء الأرضية، التي يعاني منها الملعب بشكل واضح، ما بدوره قد يتسبب في إصابات جديدة إلى لاعبي المارد الأحمر.

«دا في قريتنا بنسميه الجرن، لكن في تنزانيا دا ملعب تدريب وتمرين الأهلى نادي القرن الـ20 والـ21 في أفريقيا»، هكذا تحكم وسخر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشجعي الأهلي من سوء أرضية ملعب التدريبات الخاص بالأهلي في تنزانيا، عبر حسابه على «تويتر»، وأضاف: «شئ مخزى ومثير للغثيان يا نادى سيمبا».

وبالفعل أبدى السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، غضبه الشديد من حالة أرضية الملعب، إذ يخشى حدوث أي إصابات في صفوفه من جديد، في ظل معاناته من غياب 8 عناصر أساسية بداعي الإصابة، وذلك بحسب إبراهيم عبدالجواد عبر برنامج على «أون تايم سبورت».

الأهلي وصل إلى تنزانيا قبل ساعات، من أجل بدء المعسكر المغلق والاستعداد لخوض مباراة سيمبا التنزاني، بعد رحلة استغرقت ما يزيد عن 8 ساعات من مصر إلى تنزانيا.