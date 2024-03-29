تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا اليوم خلال الموقعة المثيرة بين بطلي مصر وتنزانيا على ملعب الأخير في ذهاب دور الثمانية، تحت شعار رحلة بحث المارد الأحمر عن تحقيق الفوز في دار السلام.

نعرض في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا المقرر أن تنطلق في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة الموافق 29 مارس، في تمام الثامنة اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، باعتبارها المالك الحصري لحقوق البث الرسمي والحصري، لجميع مباريات البطولة الإفريقية.

تردد قناة بي إن سبورتس

الجودة: HD

التردد: 10842

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

الأهلي في بطولة إفريقيا

تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بينما احتل نادي سيمبا التنزاني المركز الثاني في مجموعته.