حسام حسن يكشف السر.. لماذا غاب نجم الأهلي عن المنتخب؟ | عاجل

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، خلال بطولة كأس عاصمة مصر، والتي انتهت بخسارة المنتخب الوطني أمام كرواتيا برباعية مقابل هدفين على ستاد مصر بحضور عدد جماهيري كبير.

وقال حسام حسن خلال حديثه بقناة أون تايم سبورتس: «تواجد مصطفى شوبير في قائمة منتخب مصر من أجل التعلم، وبكل تأكيد الفترات القادمة سيتواجد معنا والأربع حراس اللي كانوا موجودين يستطيعون حراسة مرمى المنتخب الوطني في مباريات البطولة».

حسام حسن يستبعد شوبير بمباراتي نيوزيلندا وكرواتيا

وكان حسام حسن المدير الفني للفراعنة، قرر خلال بطولة كأس عاصمة مصر، استبعاد مصطفى شوبير من قائمة المنتخب الوطني خلال مباراتي نيوزيلندا وكرواتيا.