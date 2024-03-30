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انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 30-3-2024

كتب:

محمد سيف
07:07 ص | السبت 30 مارس 2024
سعر الفراخ البيضاء

سعر الفراخ البيضاء

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 30-3-2024 انخفاضًا محدودًا، عند مستوى 92 جنيهًا للكيلو في المزرعة، مقارنة بأسعار أمس التي وصلت إلى 93 جنيهًا في المزرعة، وتباع في الأسواق والمحلات للمستهلك بـ 112 جنيهًا.

ترصد «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 30-3-2024 في المزرعة والأسواق، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن، وهي كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 93 جنيهًا، بينما سجل نحو 112 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الفراخ البلدي في المزرعة نحو 103 جنيهات، وللمستهلك يباع الكيلو بـ130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

ووصل سعر البانيه إلى نحو 220 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 122 جنيهًا.

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 150 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 135 جنيهًا.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب نحو 128 جنيهًا للكيلو.

سعر البط المجمد 120 جنيهًا للكيلو.

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