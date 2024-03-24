أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 24-3-2024 للمستهلك

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 24-3-2024 في الأسواق والمحلات التجارية، وسجلت نحو 93 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وحققت تراجعًا محدودًا مقارنة بتعاملات أمس.

وتنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة والأسواق وفقًا للأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن وهي كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 93 جنيهًا، بينما سجل نحو 115 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الفراخ البلدي في المزرعة نحو 103 جنيهات، وللمستهلك يباع الكيلو بـ130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

ووصل سعر البانيه إلى نحو 220 جنيهًا.

سعر كيلو الأوراك اليوم

بلغ سعر كيلو الأوراك للمستهلك 122 جنيهًا.

سجل سعر كيلو صدور الدجاج 150 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البط البلدي نحو 135 جنيهًا.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب نحو 128 جنيهًا للكيلو.

سعر البط المجمد 120 جنيهًا للكيلو.