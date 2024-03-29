إزاي تتعامل مع بنتك لو اعترفتلك بخطأ كبير؟.. من واقع مسلسل صيد العقارب

احتوء الأبناء وطمأنتهم وقت ارتكابهم الأخطاء، من الأمور ضروري للغاية؛ يساعد في حل المشكلة بنسبة كبيرة، مع تشجيع الأبناء على مصارحة والديهم بكل ما يصدر عنهم دون خوف وبالتالي حمايتهم من أي أذى، وهو ما تطرق له مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.. فما هي الطريقة المناسبة للتعامل مع الأبناء عند اعترافهم بارتكاب أخطاء كبيرة؟

صراع بين عائلة الغول وضرغام

شهدت أحداث الحلقات الماضية من مسلسل صيد العقارب ظهور صراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول وعائلة الحاج حسن ضرغام، بعدما قتل سامح الغول علي ضرغام، إلى جانب نشأة علاقة غير أخلاقية بين سامح الغول وعائشة ضرغام، بعدما استغل حبها له واستدرجها لشقته، وفي النهاية هددها بكشف سرها، إذا حاولت التواصل معه مرة أخرى.

وفي وسط الأزمة الكبيرة التي عاشتها عائشة ضرغام لم تستطع الصمت أكثر، وراحت تروي ما حدث لخالتها الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق، التي صدر عنها رد فعل غاضب في البداية تناسب مع حجم الأزمة التي طالتهم وأيضًا حلقات الصراع العنيفة التي تجمع عائلتها بعائلة الحاج إسماعيل الغول والد سامح، لكنها فيما بعد تصرفت بشكل جيد مع ابنة شقيقتها، إذ احتوتها وطمأنتها وراحت تفكر معها بشكل عقلاني هادئ حول كيفية التصرف وتجاوز هذه الأزمة.

كيفية احتواء الأبناء عند اعترافهم بالخطأ

ولأن رد الفعل الهادئ العقلاني الحنون يساعد على طمأنة الأبناء واحتوائهم، بالتالي الحصول على فرصة جيدة لحل الأزمة، فقد أوضحت الدكتورة صفاء حمودة، استشارية الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن التحلي برد فعل مناسب عند ارتكاب الأبناء لأخطاء كبيرة هو أمر شديد الصعوبة، لكنه ضروري ويساعد على حل الأزمة أو تجاوزها.

وحول الطريقة المناسبة للتعامل مع الأبناء عند اعترافهم بأخطاء كبيرة، فقد أوضحت «صفاء» أنها تتمثل في التحلي بالهدوء ومنح الأبناء الفرصة الكافية للحكي وسرد ما حدث، لمعرفة تفاصيل المشكلة ومنها الأسباب التي أدت إلى وقوعها، وبحث الحلول المنطقية التي يمكن اتباعها لحل الأزمة: «لازم في البداية طمأنة الابن أو الابنة علشان يحكي كل حاجة دون خوف، ومهم جدًا نحضن ولادنا في الوقت ده لو ظهر عليهم الندم والخوف، علشان نحتويهم ونطمنهم».

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.