موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة  CBC الحلقة 19.. حادث مدبر

تصاعدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب بعدما علمت الفنانة غادة عبد الرازق (الدكتورة عايدة) أن حادث السير الذي تعرضت له ودخلت على إثره المستشفى هو حادث مُدبر من قبل سيمون (سميحة)، التي رغبت في التخلص من عايدة حتى لا تتسبب في أذى لابنها سامح الغول المتهم بقتل شقيقها محمود عبد المغني، وفي إطار هذا نستعرض موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 19.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 19

عثرت الشرطة، خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب، على مبلغ مالي كبير في غرفة الفنان جمال يوسف (متولي)، حارس فيلا حسن ضرغام، الذي اعترف أنه هو الشخص المسئول عن قطع فرامل سيارة الدكتورة عايدة، بتحريض من سيمون، ما زاد من مشاعر الانتقام لدى غادة عبد الرازق تجاه عائلة الغول، مُعلنة عن استمرارها في الثأر منهم جراء الجرائم التي ارتكبوها في حق عائلتها، ويمكن متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 19 غدًا السبت الساعة 1.45 صباحاً وكذلك الساعة 2.15 صباحًا.

كما تُذاع إعادة الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما غدًا السبت الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

يشارك في مسلسل صيد العقارب كوكبة من النجوم، أبرزهم غادة عبدالرازق، وسيمون، ورياض الخولي، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

ويمكن تابعة مسلسل صيد العقارب الحلقة 19 على قناة cbc اليوم، وضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة HD.