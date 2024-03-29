«الغرف السياحية»: زيادة أعداد السياح في مصر خلال الربع الأول من 2024

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد السياح الأجانب الذين زاروا مصر خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى من نظيره خلال ذات الفترة من عام 2023، لافتا إلى أن أوربا كانت أكثر قارات العالم إرسالا للسياح لمصر خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2024، فيما احتلت ألمانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح لمصر خلال تلك الفترة.

18 مليون سائح في نهاية العام الجاري

وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن القطاع السياحي المصري يستهدف جذب نحو 18 مليون سائح خلال عام 2024، موضحا أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر تسير حاليا بشكل جيد، لافتا إلى أن الحجوزات الحالية والمستقبلية ودراسات السوق تشير إلى قدوم أعداد جيدة من السياح لزيارة مصر خلال الموسمين الصيفي والشتوي المقبلين، موضحا أن أهم ما يميز الحجوزات القادمة لمصر هذا العام أنها تأتي من أسواق سياحية متعددة وليست مقصورة على سوق بعينها.

أجازات الربيع وعيد الفطر

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأسبوعين المقبلين ستشهد زيادة كبيرة وذلك لتزامن أعياد الربيع التي يفضل آلاف السياح الأوروبيين قضائها بمصر، مع عيد الفطر المباركن والتي يحرص عدد غير قليل من السياح العرب على قضائها بالمدن السياحية المصرية، بالإضافة إلى السياحة الداخلية التي ستنتعش بشدة خلال أجازات العيد.