التحالف الوطني: صناع الحياة توزع 170 ألف وجبة إفطار في 17 محافظة خلال شهر رمضان

تواصل مؤسسات التحالف الطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها المستمرة على مدار شهر رمضان الكريم، من خلال توزيع وجبات الإفطار ضمن حملة إفطار صائم، إلى جانب توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء الجمهورية.

توزيع 170 ألف وجبة إفطار

وأوضح التحالف الوطني في بيان، أن مؤسسة صناع الحياة، تقدم على مدار شهر رمضان 170 ألف وجبة إفطار من خلال المطابخ المتواجدة في 17 محافظة، بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 12 مليون و750 ألف جنيه.

توزيع 70 ألف كرتونة مواد غذائية

وأضاف التحالف أن مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزع ضمن موسم رمضان 2024، 70 ألف كرتونة مواد غذائية، بإجمالي تكلفة 24 مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى توزيع كسوة العيد، وعدد من السلات الغذائية، زكاة الفطر، وتنفيذ وصلات مياه.