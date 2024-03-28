من المتسبب في حبس والد مصطفى شعبان بمسلسل المعلم؟.. اعرف توقعات الجمهور

شهدت الحلقة 17 من مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان أحداثا مشوقة ومثيرة، إذ عثر «المعلم» ويؤدي دوره الفنان مصطفى شعبان، على صديق والده الوحيد «المعلم قلاش»، ويجسد دوره الفنان مصطفى حشيش، الذي كان متواجدًا حين ألقي القبض على والد «المعلم» بتهمة تجارة المخدرات، ليحاول معرفة الحقيقة حتى يتمكن العيش في راحه، ما أثار تساؤل: «هل المعلم هيعرف الحقيقة ومين اللي حط المخدرات لأبوه؟».

توقعات الجمهور بأحداث مسلسل المعلم

توقع عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، أحداث الحلقة 18 من مسلسل المعلم، وإمكانية مصطفى شعبان من الوصول إلى الحقيقة، إذ جاءت أبرز التعليقات: «حاسس أن المعلم بشر هو اللي هيكون حط المخدرات لأبو المعلم»، «عمه ورا كل حاجة عشان أول ما عرف أن المعلم لقى قلاش ارتبك وخاف»، «مش عارف ليه شاكك فى عمك أن هو اللي حط الحاجة في عربية والدك».

يذكر أنه خلال أحداث الحلقة 17، اشترى المعلم عنتر ابن شداد الدور الذي يجسده الفنان منذر رياحنة، منزل مصطفى شعبان من زوج شقيقته دياب، الذي كتب له «المعلم» مبايعة حين كان يريد شراء سمك من السويس.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.