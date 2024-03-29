إجازات شهر أبريل 2024.. 12 يوما بين عطلة رسمية وعيد الفطر

يترقب مئات المواطنين في مختلف المحافظات إجازات شهر أبريل 2024، خاصة خلال الفترة التي تتزامن مع شهر رمضان 2024، والتي من المتوقع أن تبلغ 12 يومًا، منها 5 أيام إجازة عيد الفطر المبارك، و7 أيام عطلات يومي الجمعة والسبت الرسمية.

وكشفت مصادر حكومية، أن الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها المواطن ستأتي في مواعيدها الرسمية.

إجازات شهر أبريل 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل إجازات شهر أبريل 2024 بالأيام والتاريخ، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أن الإجازات من حقّ جميع الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية إجازات شهر أبريل 2024، وفقًا للضوابط والقواعد، كالآتي: