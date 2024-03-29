إجازات شهر أبريل 2024.. 12 يوما بين عطلة رسمية وعيد الفطر
كتب:
أحمد أبوضيف
06:00 م | الجمعة 29 مارس 2024
إجازة
يترقب مئات المواطنين في مختلف المحافظات إجازات شهر أبريل 2024، خاصة خلال الفترة التي تتزامن مع شهر رمضان 2024، والتي من المتوقع أن تبلغ 12 يومًا، منها 5 أيام إجازة عيد الفطر المبارك، و7 أيام عطلات يومي الجمعة والسبت الرسمية.
وكشفت مصادر حكومية، أن الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها المواطن ستأتي في مواعيدها الرسمية.
إجازات شهر أبريل 2024
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل إجازات شهر أبريل 2024 بالأيام والتاريخ، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أن الإجازات من حقّ جميع الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية إجازات شهر أبريل 2024، وفقًا للضوابط والقواعد، كالآتي:
- يوم الجمعة الموافق 5 أبريل: عطلة أسبوعية.
- يوم السبت الموافق 6 أبريل: عطلة أسبوعية.
- يوم الجمعة الموافق 12 أبريل: عطلة رسمية.
- يوم السبت الموافق 13 أبريل: عطلة أسبوعية.
- يوم الجمعة الموافق 19 أبريل: عطلة أسبوعية.
- يوم السبت الموافق 20 أبريل: عطلة أسبوعية.
- يوم الخميس الموافق 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
- يوم الجمعة الموافق 26 أبريل: عطلة أسبوعية.
- يوم السبت الموافق 27 أبريل: عطلة أسبوعية.
- إجازة عيد الفطر 2024 والتي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء 9 أبريل، وحتي يوم الخميس الموافق 11 أبريل وهي 3 أيام.