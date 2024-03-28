«الشعب الجمهوري»: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تلبي احتياجات المواطن

أشاد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، ببدء تفعيل مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع بنسبة 15 أو 20%، حرصاً منها على توفير احتياجات المواطنين اليومية، وتلبية مطالبهم بمواجهة الاحتكار والمحتكرين وموجات الغلاء التي ضربت البلاد نتيجة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث والصراعات العالمية.

مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع

وأشار وهبة، في بيان له اليوم إلى أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع ستسهم في وصول التخفيضات على السلع إلى 30% بعد العيد، بما سيكون له دورا كبيرًا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة التزام التجار بالمبادرة، وتفعيل القرار على أرض الواقع.

وأشار وهبة إلى أن الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام شديد، وتحتاج إلى متابعة مستمرة وجهود كبيرة، كونها تمس الأعباء المالية للأسرة، وهي أولى الملفات التي تتأثر بالأزمات الاقتصادية، لافتًا إلى أن اهتمام الحكومة بالإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الصعبة لهما دور كبير في خفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

حزب الشعب الجمهوري

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة فرض الرقابة على الأسواق والتجار لمتابعة سير المبادرة، وضبط الأسواق خلال الفترة القادمة، والضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين، ورصد ومتابعة وجود السلع في الأسواق.