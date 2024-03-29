4 أخبار سارة من الحكومة للمواطنين قبل العيد.. بينها زيادة المعاشات

تسعى الحكومة المصرية دائما لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحروب الإقليمية والدولية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي 4 هدايا منحتها الحكومة المصرية قبل عيد الفطر المبارك من أجل إدخال الفرح والسرور على قلوب المواطنين في كافة المحافظات.

- زيادة مخصصات الأجور للعاملين بالدولة

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال حديثه لـ«الوطن» بأن مجلس النواب يستعد لمناقشة الميزانية الجديدة لعام 2024-2025 ومن المقرر رفع رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل، وهذا الامر يعد حدثًا فريدًا من نوعه على حسب تعبيره.

- تعيين 150 ألف معلم في العام الجديد

وأوضح النائب ياسر عمر أن الموازنة الجديدة لعام 2024-2025 شملت تعيين 150 ألف معلم من أجل ضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، وهو الأمر الذي أعلنته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم.

- طرح شقق إسكان اجتماعي للمواطنين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مفاجأة مرتقبة بفتح حجز الشقق الخاصة بالإسكان الاجتماعي لعام 2024، حيث تتراوح مساحتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، وتميز هذه المفاجأة بتسليم الشقق بالكامل مشطبة، لينعم المواطنون بالراحة والاستقرار في مساكنهم الجديدة.