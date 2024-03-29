«التحالف الوطني»: يجهز مائدة الإفطار اليومية في ميدان مسجد السيدة نفسية

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني، تجهيز مائدة الفطور الرمضانية اليومية في ساحة ميدان مسجد السيدة نفسية بالقاهرة.

وأوضح التحالف الوطني، أن المائدة تقدم أكثر من 2000 وجبة ساخنة يوميًا على المترددين على المائدة بالإضافة إلى 1500 إلى 2000 وجبة أخرى للمواطنين في منازلهم، لافتاً إلى أنها تستقبل الصائمين حتى نهاية شهر رمضان الكريم .

جدير بالذكر أن مؤسسة صناع الخير، تقدم خلال موسم شهر رمضان، 200 ألف كرتونة مواد غذائية، يتم توزيعها على 200 ألف أسرة بواقع مليون مواطن مستفيد، بالإضافة إلى توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة، بإجمالي تكلفة 100 مليون جنيه.

مائدة السيدة نفسية الكبرى

كما تتعاون صناع الخير في إقامة مائدة السيدة نفسية الكبرى بالتزامن مع برنامج دعم طموح الذي تنفذه المؤسسة خلال شهر رمضان المعظم يستهدف 200 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء الجمهورية بواقع مليون مواطن مستفيد بمساعدات غذائية متنوعة فضلا عن استمرار المؤسسة في تقديم خدماتها المتواصلة الطبية منها والتنموية في مبادراتها المختلفة.