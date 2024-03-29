بعد تجسيدها شخصية جدة «مليحة» في المسلسل.. من هي النجمة ديانا رحمة؟

أداء مميز ومقنع لفت إليها الأنظار بمجرد ظهورها على الشاشة، بعد تجسيدها شخصية جدة «مليحة» في المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه، بسبب البصمة والأداء المختلف لصاحبة الدور، الفنانة ديانا رحمة ذات الأصول اللبنانية.

من هي صاحبة شخصية جدة مليحة في المسلسل؟

ويمكن استعراض بعض المعلومات عن ديانا رحمة، وفقًا لحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يلي:

من أصل لبناني.

ولدت عام 1961.

لها أكثر من 45 عملًا تلفزيونيًا .

متزوجة من المخرج الأردني عصام مشربش.

شغلت منصب مدير محطة نورمينا الفضائية.

من أشهر أعمالها مسلسل رأس غليص عام2006.

مسلسل دائرة الشك عام 1990.

مسلسل زمن النسيان عام 1990.

مسلسل نهاية الأحزان عام 1994.

شخصية ديانا رحمة في مسلسل مليحة

تقدم «ديانا» شخصية جدة مليحة خلال أحداث المسلسل، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وبمجرد عرض أول حلقتين منه، حظى على متابعة جماهيرية كبيرة، جعل الجميع يترقب ما تؤول إليه الأحداث المقبلة.

قصة مسلسل مليحة

يدور مسلسل مليحة حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات في محاولة منهم للتأقلم للعيش في ذلك المكان، وهل ستعود مجددًا إلى دولتها أم لا؟