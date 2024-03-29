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دراما المتحدة

معتمر فارع الطول يلفت الأنظار بساحة الحرم المكي.. يقترب من مترين ونصف (فيديو)

كتب:

أحمد حامد دياب
07:50 م | الجمعة 29 مارس 2024
المعتمر داخل الحرم المكي

المعتمر داخل الحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا لشخص طويل للغاية يؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي برمضان 2024 ويطوف حول الكعبة مما لفت الأنظار لطوله الفارع.

لم يعرف أحد جنسية الحاج حتى الآن

وتداولت وسائل الإعلام السعودية مقاطع الفيديو للمعتمر بينما لم تشر بأي شكل لجنسيته أو أي معلومات عن طوله اللافت للنظر، فطول الرجل يقترب من المترين ونصف المتر ولفت انتباه الجميع، لدرجة أن الكثيرين التقطوا له مقاطع فيديو خلال تأديته المناسك، وبدا واضحًا للحضور فرق طوله عن بقية المعتمرين خلال طوافه، وكان واضحًا خلال بث قناة القرآن الكريم المباشر من رحاب الكعبة المشرفة.

ويستقبل الحرم المكى ملايين الزوار خلال شهر رمضان ممن يؤدون فريضة العمرة خلال الشهر الكريم من مختلف الجنسيات، حيث يحرصون على الإفطار في ساحة الحرم المكي وأداء صلاة التراويح والقيام في الحرم المكي.

ويزدحم الحرم المكي بالمصلين، خاصة في صلاة العشاء والتراويح، حيث يحرص المعتمرين على أداء صلاة التراويح والتهجد في ساحات الحرم ليعيشوا أجواء روحانية عالية في هذه الأيام المباركة.

  

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