معتمر فارع الطول يلفت الأنظار بساحة الحرم المكي.. يقترب من مترين ونصف (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا لشخص طويل للغاية يؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي برمضان 2024 ويطوف حول الكعبة مما لفت الأنظار لطوله الفارع.

معتمر يلفت الانتباه بطول قامته : pic.twitter.com/4mpBoLLPCd — محمد الفيصل (@Mooh32a) March 29, 2024

لم يعرف أحد جنسية الحاج حتى الآن

وتداولت وسائل الإعلام السعودية مقاطع الفيديو للمعتمر بينما لم تشر بأي شكل لجنسيته أو أي معلومات عن طوله اللافت للنظر، فطول الرجل يقترب من المترين ونصف المتر ولفت انتباه الجميع، لدرجة أن الكثيرين التقطوا له مقاطع فيديو خلال تأديته المناسك، وبدا واضحًا للحضور فرق طوله عن بقية المعتمرين خلال طوافه، وكان واضحًا خلال بث قناة القرآن الكريم المباشر من رحاب الكعبة المشرفة.

معتمر عملاق يظهر في الحرم المكي في مكة المكرمة pic.twitter.com/UYoNm7JeUw — حاتم بن عبدالعزيزالشبيلي (@hatem696) March 28, 2024

ويستقبل الحرم المكى ملايين الزوار خلال شهر رمضان ممن يؤدون فريضة العمرة خلال الشهر الكريم من مختلف الجنسيات، حيث يحرصون على الإفطار في ساحة الحرم المكي وأداء صلاة التراويح والقيام في الحرم المكي.

ويزدحم الحرم المكي بالمصلين، خاصة في صلاة العشاء والتراويح، حيث يحرص المعتمرين على أداء صلاة التراويح والتهجد في ساحات الحرم ليعيشوا أجواء روحانية عالية في هذه الأيام المباركة.