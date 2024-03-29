«وفري فلوسك».. طريقة عمل بسكويت العيد بدون ماكينة مثل المحلات

البسكويت من المعجنات المفضلة لدى الكثيرين في عيد الفطر المبارك، وتحرص الأمهات على تحضيره في المنزل، ما يجعلهن يبحثن عن طريقة التحضير بأطعمة مختلفة ووصفات شهية، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل البسكويت بدون ماكينة مثل المحلات.

طريقة عمل البسكويت بالمقادير

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها التعرف على طريقة عمل البسكويت مثل المحلات، حيث تختلف المقادير على حسب النوع، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة، حيث جاءت المكونات كالتالي:

المقادير

1 كيلو جرام دقيق.

نصف كيلو جرام زبدة أو سمن.

2 كوب ونصف سكر أبيض مطحون.

4 بيضات.

4 ملاعق نشا.

نصف كوب لبن طبيعي.

2 ملعقة صغيرة نشادر.

2 ملعقة بيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

خطوات التحضير

في البداية يتم خلط الدقيق، النشا، النشادر، والبيكينج باودر في طبق كبير.

خلط الزبدة أو السمن مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي.

إضافة البيض واللبن إلى خليط الزبدة والسكر، والخلط جيدًا.

إضافة خليط الدقيق إلى خليط الزبدة تدريجيًا، ويتم عجنها حتى تصبح متماسكة وطرية.

وضع العجينة في ماكينة البسكويت.

نسخن الفرن على 180 درجة مئوية، ندهل صينية البسكويت لمدة 10-15 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.

طريقة عمل بسكويت العيد بدون ماكينة

يمكن تشكيل بسكويت العيد بالكيس الحلواني، حيث لا يحتاج تغير في مكونات البسكويت إلا في استبدال السمنة بالزبدة البلدي، وذلك حتى يكون قوام عجينة البسكويت سهلة، وبالتالي تشكيلها بقمع الكيس الحلواني.

بسكويت العيد بالشيكولاتة والبندق

المقادير

250 جرام زبدة.

3 أكواب دقيق تقريبا.

2 ملعقة كبيرة نشا.

بيضة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

150 جرام شوكولاتة مذابة.

بندق مجروش.

زينه كيك.

بسكويت العيد بالنشادر