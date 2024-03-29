دول ينتهي رمضان فيها الثلاثاء وأخرى الأربعاء.. «الفلك الدولي» يكشف موعد عيد الفطر

كشف مركز الفلك الدولي، تفاصيل كثيرة، حول موعد عيد الفطر المبارك 2024 وموعده في الدول التي بدأت الصيام 11 مارس، وغيرها التي بدأت الصيام 12 مارس، وذلك وفقًا للحسابات والدراسات الفلكية التي جرى إعدادها من أساتذة المركز وكذلك أساتذة المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأوضح أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، فإن هذه الدول ستتحرى هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم الاثنين 8 أبريل كالإمارات والسعودية ومصر وقطر وغيرها من الدول العربية والإسلامية التي بدأت الصوم في ذلك اليوم، أنه وبالنسبة للذين بدأوا الصيام يوم 12 مارس، فإنهم سيتحرون هلال العيد يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب.

وكشف المركز الدول التي من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك بها يوم 10 أبريل المقبل، الموافق الأربعاء، وتكون عدة أيام شهر رمضان 30 يوماً، وذلك بعد أن يتعذر بها رؤية هلال العيد يوم الرؤية الموافق 8 أبريل ويكون الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان 2024 وهي دول:

- مصر

- السعودية

- الإمارات

- قطر

- سوريا

- الكويت

- البحرين

- الجزائر

- العديد من الدول العربية والإسلامية

وبالنسبة للدول التي بدأت الصيام 12 مارس الماضي وستقوم بتحري رؤية هلال شهر رمضان 2024 يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، فإن التوقعات وفقاً للدراسات الفلكية توضح أن العيد سيكون في غالبيتها يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل المقبل ويكون عدة شهر رمضان بها 29 يوماً، خاصة أن يوم الاستطلاع ممكنة رؤيته باستخدام التلسكوب في دول شرق العالم وجنوب أفريقيا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين، وكذلك ممكنة رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، وعليه من المتوقع أن تعلن هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر فيها أيضا.

وبالنسبة للدول التي من المتوقع أن تبدأ أول أيام عيدها الخميس المقبل الموافق 11 أبريل المقبل ستكون مثل دول الهند وبنغلادش، إذ من المتوقع عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 أبريل عيد الفطر فيها ويكون عدد أيام شهر رمضان بها 30 يوماً.

وفي السياق ذاته، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن الرأي النهائي لموعد عيد الفطر المبارك 2024 سيكون لدار الإفتاء المصرية في مصر وبالنسبة للدول العربية والإسلامية سيكون رؤية الهلال والإعلان عن ثبوته من عدمه للجهات الرسمية المسئولة عن ذلك في تلك المدن.