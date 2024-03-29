بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس محفل التكريس السنوي لجنود مريم

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم، محفل التكريس السنوي لجنود مريم، لكنائس الإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية

شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب هدية تامر، المرشد الروحي للمجلس الإقليمي لجنود مريم «مريم ملكة العالم»، والأب يوحنا جورج، راعي الكاتدرائية.

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها صلاة القداس الإلهي، حيث تحدث صاحب الغبطة في عظته الروحية حول «التكريس والبشارة والانتماء».

وأشار الأب البطريرك إلى أصالة خدمة جنود مريم في كنيستنا، كما أكد غبطته أهمية الاقتداء بأمنا مريم العذراء في تكريسنا.

تضمن اليوم أيضًا تجديد الوعد المريمي السنوي، الذي ترأسه البطريرك، بمشاركة الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وجميع الحاضرين، بالإضافة إلى تطواف احتفالي بتمثال، وأيقونة أمنا مريم العذراء. وشهد الاحتفال تكريم بعض الشخصيات التي كان لها دور في خدمة جنود مريم.

الجدير بالذكر أن محفل التكريس السنوي لجنود مريم، لهذا العام بالإسكندرية، أقيم بتنظيم من المجلسين المحليين بالإسكندرية.