توقعات بمزيد من التراجع لسعر الدولار.. «خبيرة» تكشف الأسباب

قدّمت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، تحليلا شاملا لوضع العملة الأجنبية في مصر وتوقعاتها للمستقبل، مشيرة إلى توقعات بمزيد من التراجع في سعر الدولار خلال الفترات القادمة، وجاءت هذه التوقعات استنادًا إلى وجود وفرة في العملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وتوافرها في السوق المصرية.

توقعات بمزيد من التراجع في سعر الدولار

أوضحت «الملاح»، أن الدولة تسعى جاهدة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي كوسيلة لدعم الجنيه المصري، ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجنيه المصري هو زيادة حجم الصادرات وفتح الأسواق الأفريقية؛ لزيادة العمالة المصرية المصدرة إلى تلك الأسواق، إذ تُعتبر الأسواق الإفريقية فرصة استثمارية كبيرة يجب الاهتمام بها.

وفي هذا السياق، أكدت أهمية دعم الصادرات والمصدرين، من خلال توفير التسهيلات اللازمة والمادية لزيادة نسب التصدير لدول العالم، وخاصة الأسواق الإفريقية.

تعزيز الاقتصاد المصري يحتاج إلى زيادة حجم الصادرات

وأضافت، أن تعزيز الاقتصاد المصري يحتاج إلى زيادة حجم الصادرات، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها، مشيرةً إلى أهمية فتح الأسواق الأفريقية لزيادة الصادرات إليها.

وأشارت إلى أن المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرًا، مثل مشروع تطوير رأس الحكمة والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي، ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق توازنه.

من ناحية أخرى، أكدت «الملاح» ضرورة الاهتمام بالسياسات التي تعزز حجم الإنتاج المحلي وتدعم الصادرات، مشددةً على أهمية الاستفادة من التمويلات التي تحصلت عليها مصر من مؤسسات مالية دولية، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، للمساهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي.